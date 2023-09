Evil Dead: The Game mocht dan wel een verrassend leuke game zijn die een enorme liefde voor het bronmateriaal etaleerde, in een markt die overspoeld wordt door gelijkaardige asymmetrische multiplayertitels is het niet evident om te overleven. Dat blijkt ook nu, ongeveer anderhalf jaar na de releasedatum, uitgever Saber Interactive en ontwikkelaar Boss Team Games besloten hebben om de stekker uit het project te trekken.

Het onderstaande statement van Saber Interactive spreekt voor zich: het wordt stilaan tijd om een herdenkingssteen voor Evil Dead: The Game op te richten. Concreet betekent dit nieuws dat fans van de titel geen nieuwe contentupdates meer mogen verwachten. Wie nog hoopte op bepaalde personages of omgevingen komt dus bedrogen uit. Ook het spel op de Nintendo Switch spelen zal nooit tot de mogelijkheden behoren: die versie is immers geannuleerd.

De servers blijven vooralsnog online, dus wie dat wil, kan de game blijven spelen. Het lijkt echter een kwestie van tijd voor Evil Dead: The Game een stille dood zal sterven. Het was groovy, het was fijn… maar misschien ook iets te mooi om waar te zijn.

“To the Evil Dead: The Game community,

Today, we have made the decision not to pursue the development of new content for Evil Dead: The Game. We also confirm that we will not be releasing a Nintendo Switch version of the game.

We will keep the servers up for the foreseeable future and address any major issues that arise.

On behalf of the entire team at Saber, thank you for all the groovy times and your continued support.”