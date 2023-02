Evil Dead: The Game is één van de betere asymmetrische multiplayer ervaringen op dit moment. Toen de game vorig jaar in mei uitkwam, eindigde ik mijn review met de opmerking dat het nu aan de ontwikkelaars was om het momentum vast te houden en uit te bouwen. Dat heeft Saber Interactive in de tussentijd zeker gedaan. Na reeds 3 updates (Army of Darkness, Evil Dead 2013 en Hail to the King) is het nu tijd voor Splatter Royale.

In deze nieuwe Battle Royale-modus nemen 40 spelers het tegen elkaar op om te beslissen wie er als laatste overblijft. Daarbij kun je kiezen uit verschillende Deadite versies van de bestaande survivors. Verder is er een zeis en een granaatwerper als wapen toegevoegd, kun je kiezen uit nieuwe outfits en is eindelijk Ruby Knowby als nieuwe survivor beschikbaar. De update is reeds beschikbaar en kost je helemaal niets.

Overigens kun je morgen de game ook ‘gratis’ claimen, indien je over PlayStation Plus beschikt. Mocht het multiplayer gedeelte je niet aanspreken, dan is het wellicht handig om te weten dat bij de voorgaande updates ook steeds een nieuwe singleplayer missies zijn toegevoegd. Het is nog steeds geen volwaardige campagne, echter kun je wel zelf de iconische momenten uit de films en serie opnieuw beleven.