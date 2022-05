Evil Dead: The Game ligt nu in de virtuele winkelrekken en daar hoort natuurlijk een launch trailer bij. De game is een survival horror, ontwikkeld door Saber Interactive en gepubliceerd door Saber Interactive & Boss Team Games. Je kan zowel met als tegen je vrienden strijden en aangezien het spel gebaseerd is op de Evil Dead-franchise, zal je heel wat bekende personages tegenkomen.

Met meer dan 25 wapen zal je heel wat gespuis kunnen verminken en doden. De game is nu beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Vergeet ook zeker niet even de onderstaande launch trailer te bekijken voor je zelf in de actie duikt.