Een van de minpunten van Evil Dead: The Game was het gebrek aan maps. Gelukkig zorgt een nieuwe update er nu voor dat je iets meer variatie hebt. Evil Dead: The Game is namelijk voorzien van de Army of Darkness update, die je gratis kan binnenhalen. Deze update geeft je een geheel nieuwe map, nieuwe wapens en een ‘solo exploration mode’.

De nieuwe map is ‘Castle Kandar’ en daar kan je meteen de nieuwe wapens uitproberen. Dit zijn de ‘mace’ en ‘explosive crossbow’. Gamers die de seizoenpass voor Evil Dead: The Game hebben aangeschaft, kunnen ook nog extra outfits scoren. Deze kan je ook los kopen als je geen seizoenpass hebt.

De inhoud van de nieuwe update voor Evil Dead: The Game wordt in de onderstaande video nog even getoond.