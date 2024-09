Een aantal maanden geleden deelde Bethesda voor het eerst een korte blik op landvoertuigen in Starfield. Sindsdien hebben we niets meer vernomen over deze toevoeging, maar dankzij een korte video die via 4chan is gelekt, hebben we een glimp opgevangen van gameplay waarin het voertuig wordt bestuurd.

Je kunt de video hieronder bekijken. Mogelijk is Bethesda van plan om het voertuig aan Starfield toe te voegen als onderdeel van een update die samen met de Shattered Space-uitbreiding uitkomt. Hopelijk horen we hier snel meer over.

Starfield is nu beschikbaar voor de Xbox Series X|S en pc.