De afgelopen weken hebben we in diverse video’s al het een en ander van Thedas mogen zien, maar meer is natuurlijk altijd beter. Op het officiële YouTube-kanaal van Dragon Age zijn er vijf korte video’s verschenen waarmee men nog wat van de nieuwe gebieden in Thedas laat zien. We hebben de video’s hieronder voor je neergezet.

Neem dus alvast een kijkje in Arlathan Forest, Hossberg Wetlands, Minrathous, Rivain en Treviso om jezelf optimaal voor te bereiden op de release van Dragon Age: The Veilguard op 31 oktober. Dragon Age: The Veilguard verschijnt voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.