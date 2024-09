PlayStation heeft een derde “Behind The Scenes” video uitgebracht van Astro Bot. In deze video wordt er ingegaan op hoe de cameo’s tot stand zijn gekomen en hoeveel samenwerking er nodig was tussen de verschillende PlayStation studio’s om dit prachtplaatje tot leven te brengen.

De ontwikkelaars spreken over het gevoel wat zij de spelers willen geven tijdens het spelen van de game. Zoals wij dit van eerdere Astro games kennen, zijn vreugde en humor twee van de belangrijkste aspecten. Er komen een hoop bekende PlayStation personages naar voren die op een amicale wijze afgebeeld worden. Je zult de personages niet alleen zien, je hebt nu ook de mogelijkheid om als deze cameo’s te spelen. PlayStation hoopt dat de jongere generatie hierdoor geïnspireerd raakt om de oudere games uit te proberen.

Ook wordt er gesproken over het gebruik van de adaptieve triggers en haptische feedback, waardoor je elke beweging en actie die je doet kunt voelen. Dit kennen we al vanuit Astro’s Playroom, waar een enorm positieve feedback was op deze features. Bekijk de video hieronder.

Astro Bot is sinds 6 september 2024 beschikbaar voor de PlayStation 5.