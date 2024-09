Fans van Tolkien en diens magnum opus ‘The Lord of the Rings’ hebben wat leuks om naar uit te kijken: vorig jaar werd ‘Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game’ aangekondigd en eerder dit jaar kregen we ook al de eerste gameplay te zien. Op X heeft de ontwikkelaar nu een update gepost over het spel, maar misschien is het niet helemaal wat je wou horen.

De game heeft namelijk met uitstel te maken gekregen, want deze zal dit jaar niet meer verschijnen. Om ervoor te zorgen dat we met een kwalitatief product te maken hebben op de releasedag, is beslist om de game pas aan het begin van 2025 uit te brengen. Op 22 september zal er wel een ‘Hobbit Day Showcase’ uitgezonden worden met meer info over wat we kunnen verwachten.

Bekijk het bericht van de ontwikkelaar hieronder.