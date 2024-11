FromSoftware heeft verschillende razend populaire games uitgebracht in de afgelopen jaren en sommigen daarvan zijn ook voorzien van een remaster of remake. Een goed voorbeeld daarvan is natuurlijk de remaster van Dark Souls in 2018, alsook de remaster van het tweede deel onder de noemer ‘Scholar of the First Sin’, maar het is nog wachten tot het derde deel aan de beurt is.

Of het er ooit van komt is afwachten, maar volgens een nieuw gerucht zou er momenteel gewerkt worden aan een remaster van Dark Souls III. Dit meldt Nick Baker in de XboxEra-podcast, maar aanvullende details mag hij helaas niet delen. We moeten het hier dus mee doen, wat erg summier is.

Het is afwachten of dit daadwerkelijke het geval is, maar misschien grijpt uitgever Bandai Namco The Game Awards aan voor een officiële aankondiging.