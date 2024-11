Vorige week woensdag maakte Sony PlayStation bekend wat de line-up voor PlayStation Plus Extra en Premium deze maand is. Nu we een kleine week verder zijn, is het moment daar dat de games beschikbaar zijn gesteld in de PlayStation Store.

Als je het juiste abonnement hebt, dan kun je de onderstaande games nu downloaden en spelen. De line-up voor deze maand bestaat uit de volgende titels:

PlayStation Plus Extra

Grand Theft Auto V (PS4/PS5)

Dying Light 2: Stay Human (PS4/PS5)

Like a Dragon: Ishin (PS4/PS5)

MotoGP 24 (PS4/PS5)

The Sims 4 Island Living DLC (PS4)

Digimon Survive (PS4)

Overcooked! All You Can Eat (PS4/PS5)

Stick Fight: The Game (PS4)

Clash Artifacts of Chaos (PS4/PS5)

Killer Frequency (PS4/PS5)

Hungry Shark World (PS4)

Chivalry (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium

Synapse (PS VR2)

Blood Omen: Legacy of Kain (PS4/PS5)

Blood Omen 2 (PS4/PS5)

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Benieuwd naar de games? Check dan de onderstaande video voor een indruk. PlayStation Plus abonnement afsluiten? Dan kan je daarvoor hier terecht.