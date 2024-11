Eerder deze week kon je al lezen dat er weer een nieuwe Gran Turismo 7 update in de pijplijn zat en die is nu officieel uitgerold. Het gaat om update 1.54 waarmee wat nieuwe auto’s, evenementen en meer worden toegevoegd. Alle details zoals altijd hieronder op een rijtje.

Nieuwe auto’s

Ford Escort RS Cosworth ’92

Mercedes-Benz W 196 R ’55

Porsche 911 Turbo S (992) ’20

Porsche Mission X ’23

Suzuki Jimny Sierra JC ’18

Café/Extra Menu’s

Extra Menu No. 42: Ferrari Speciale (Verzamelaarslevel 48 en hoger)

GT Auto

Merk Rotiform toegevoegd

World Circuits (event)

Jimny Cup – Grand Valley South

Porsche Cup – WeatherTech Raceway Laguna Seca

Race of Turbo Sportscars – Mount Panorama Circuit

Scapes

Colorado

Gran Turismo World Series Celebration Race

Vanaf vandaag kunnen spelers van level 6 of hoger deelnemen aan dezelfde races als die plaats zullen vinden tijdens de Grand Final van de World Finals. Dit evenement zal op 7 en 8 december in Amsterdam plaatsvinden en is het slotstuk van de jaarlijkse Gran Turismo World Tour.

Er zijn twee evenementen beschikbaar: Manufacturers Cup en Nations Cup. Spelers kunnen tot 1.000.000 Credits verdienen door deel te nemen aan deze races.

Gran Turismo Sophy

Gran Turismo Sophy is nu beschikbaar op Trial Mountain Circuit en Tokyo Expressway – East Clockwise.