Sony stuurt bevestigingsmails uit omtrent de vijf dagen PlayStation Plus compensatie

Enige tijd geleden meldden we dat Sony begonnen was met het toekennen van vijf extra dagen PlayStation Plus ter compensatie voor het offline gaan van het PlayStation Network. De communicatie hierover was echter niet erg duidelijk, maar dat is nu veranderd.

Iedereen die een actief abonnement heeft op PlayStation Plus Essential, Extra of Premium, heeft een e-mail gekregen met daarin de bevestiging dat er vijf dagen aan het lopende abonnement zijn toegevoegd. Hoewel de toevoeging bij velen al eerder is gebeurd, is dit een fijne bevestiging.

Daarmee weet je zeker dat ook jij extra PlayStation Plus lidmaatschap hebt ontvangen.