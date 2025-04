De Nintendo Switch 2 Welcome Tour is laag geprijsd

Nintendo kondigde eerder deze week de interactieve Welcome Tour voor de Nintendo Switch 2 aan. Dit is een stukje software waarin veel informatie over het nieuwe platform gevonden kan worden, waarbij je ook de mogelijkheid krijgt om allerlei minigames te spelen.

Waar de veronderstelling was dat dit een gratis tutorial zou zijn voor het platform, bleek later dat Nintendo hier doodleuk geld voor vraagt. Een wat merkwaardige keuze, gezien je in principe voor een interactieve gebruikershandleiding moet betalen daar waar je eerder verwacht dat het gratis is.

Sony deed zoiets immers ook met Astro’s Playroom, die standaard op elke PlayStation 5 geïnstalleerd staat. Afijn, daar is inmiddels het nodige over gezegd en de hamvraag is natuurlijk: wat kost de Welcome Tour precies? Ook daar hebben we nu een antwoord op.

Op de officiële Japanse Nintendo Switch 2 website staat dat het programma ¥990 kost. Dit is omgerekend ongeveer € 6,13, wat op zich niet heel duur is. Wat de daadwerkelijke prijs in euro’s zal zijn is afwachten, dit zal wellicht iets hoger of lager uitvallen.