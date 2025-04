Nintendo Switch 2 zal geen Achievement-systeem hebben

Waar Microsoft ten tijde van de Xbox 360 Achievements introduceerde en Sony enige tijd later volgde met Trophies op de PlayStation, ontbreekt het op Nintendo platformen nog altijd aan een dergelijk systeem. De vraag is dan ook of Nintendo met de Nintendo Switch 2 overstag gaat, maar dat is niet het geval.

Polygon sprak met Nintendo’s vice president van de speler- en productervaring, Bill Trinen, over een dergelijke feature voor het nieuwe systeem. Het antwoord van Trinen was met ‘Nope’ erg kort, dus iedereen die hoopte op Nintendo Achievements moeten we teleurstellen.

Wat de reden precies is waarom Nintendo de anderen in dit opzicht niet achterna gaat is onduidelijk, gezien Trinen verder geen toelichting gaf. De enige manier voor nu waarop een dergelijk systeem alsnog mogelijk is, is wanneer ontwikkelaars het zelf in hun games implementeren.