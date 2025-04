Ook Nintendo Switch 2 cartridges zullen smerig smaken

Begin 2017 werd ontdekt dat de cartridges van de Nintendo Switch games nogal smerig smaakten, nadat iemand de proef op de som nam. Uit navraag bij Nintendo bleek dat de cartridges voorzien zijn van een laagje denatoniumbenzoaat met als primaire doel mensen ervan te weerhouden cartridges in hun mond te stoppen.

Nu zal geen weldenkend mens dat doen, maar kinderen daarentegen kunnen wel geneigd zijn dat te doen. Om te voorkomen dat dit fout gaat, heeft Nintendo dus een eenvoudige oplossing verzonnen om dat tegen te gaan. De vraag was natuurlijk of Nintendo hetzelfde doet met cartridges voor de Nintendo Switch 2 en dat is inderdaad het geval.

Wederom gebruikt Nintendo hetzelfde goedje om de cartridges van een vieze, bittere smaak te voorzien, maar geen zorgen: het is niet schadelijk. In gesprek met GameSpot geeft Nintendo Switch 2 director Takuhiro Dohta wat meer toelichting.

“We don’t want anybody to be at risk of any unwanted consumption.” Nintendo heeft het zo gemaakt dat “if [a Switch 2 game card] enters your mouth, you’ll spit it out”