PlayStation Plus Extra en Premium line-up voor april aangekondigd

Volgende week dinsdag zitten we op de helft van de maand en dat betekent een nieuwe update voor PlayStation Plus Extra en Premium. Zoals gebruikelijk heeft Sony de details van die update via het PlayStation Blog bekendgemaakt en hieronder het overzicht.

De line-up voor april bestaat uit de volgende titels:

PlayStation Plus Extra

Hogwarts Legacy (PS4/PS5)

Blue Prince (PS5)

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (PS5)

EA Sports PGA Tour (PS5)

Battlefield 1 (PS4)

PlateUp! (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium

Alone in the Dark (PS4/PS5)

War of the Monsters (PS4/PS5)

Benieuwd naar deze games? Dan kan je de onderstaande video even bekijken waarin ze aan bod komen.

PlayStation Plus abonnement nodig of je bestaande abonnement upgraden? Klik dan hier.