De Piranha Plant camera voor de Nintendo Switch 2 heeft een beduidend lagere resolutie

Met de Nintendo Switch 2 kan je ook een camera kopen als optioneel accessoire, die dan in bepaalde games kan gebruikt worden. De standaard camera van Nintendo zelf oogt misschien wat ‘basic’ en het bekende accessoire-merk Hori kondigde dan ook hun eigen versie van deze camera aan: de Piranha Plant versie!

Het was je misschien ook al wel opgevallen, maar deze camera heeft een lager prijskaartje dan de officiële camera van Nintendo (€ 39,99). Hier is ook een reden voor, want nu is bekendgemaakt dat de Piranha Plant ‘slechts’ een resolutie zal hebben van 480p, waar de officiële variant 1080p heeft.

Als je kiest voor dit design, dan zal je het dus wel met minder goede videokwaliteit moeten doen. Het is maar wat jij persoonlijk het belangrijkste vindt, natuurlijk!