Fysieke Nintendo Switch 2 Edition games vereisen geen aparte download

Op de Nintendo Switch 2 is het mogelijk om een groot deel van de originele Nintendo Switch-titels te spelen. Verschillende games van Nintendo zelf krijgen een upgrade voor het nieuwe platform en die worden uitgebracht onder de noemer ‘Nintendo Switch 2 Edition’.

Er was echter wat verwarring over de fysieke uitgave van dit soort titels, die op een cartridge komen. Staat de hele game met upgrade nu wel of niet op de cartridge of moet de upgrade apart gedownload worden. Daarover is nu meer duidelijkheid gegeven.

In een verklaring aan Vooks zegt een Nintendo vertegenwoordiger dat Nintendo Switch 2 Edition games fysiek zowel de originele game als alle bijbehorende upgrades bevatten. Zo weet je bij first-party games dat je altijd het complete pakket hebt, maar wel kunnen andere uitgevers voor een alternatieve benadering kiezen.

“Physical versions of Nintendo Switch 2 Edition games will include the original Nintendo Switch game and its upgrade pack all on the same game card (i.e. they are exclusively Nintendo Switch 2 game cards, with no download code). Alternatively, some publishers may release Nintendo Switch 2 Edition games as download codes in physical packaging, with no game card.”