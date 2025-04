Nintendo toont de vernieuwde Nintendo Switch Online interface

Nintendo Switch Online komt natuurlijk ook terug op de Nintendo Switch 2 en voor het nieuwe systeem is de user interface van dit onderdeel natuurlijk wat aangepast. Nintendo heeft nu via de Japanse website wat beelden gedeeld, waarmee we een indruk krijgen van deze nieuwe lik verf.

Het hoofdscherm heet je welkom en vervolgens heb je via verschillende tabbladen aparte secties, waaronder natuurlijk de klassiekers die bij de dienst inbegrepen zijn. Hier kun je per systeem een overzicht vinden van de games die beschikbaar zijn om te spelen, inclusief de GameCube-games.

De online hub is direct vanuit het Home scherm van de Nintendo Switch 2 bereikbaar en om hier gebruik van te kunnen maken dien je te beschikken over een Nintendo Switch Online abonnement, eventueel met het Uitbreidingspakket.