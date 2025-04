Special | Indiana Jones and the Great Circle op de PlayStation 5 – Eind vorig jaar brachten MachineGames en Bethesda Games Indiana Jones and the Great Circle uit voor de Xbox Series X|S en pc. In onze review prezen we de game om diverse redenen. De voice-acting is een van de sterkste punten, maar ook het juiste Indiana Jones gevoel dat de titel bracht. Daarbij was de afwisseling meer dan prima en viel er genoeg te beleven in het avontuur dat al snel een uur of twintig duurt vooraleer je alles gedaan hebt. Nu verschijnt de game ook voor de PlayStation 5 en hoewel het natuurlijk een identiek product is, zijn we toch even in deze versie gedoken voor een special.

Verschillende, subtiele verbeteringen

Voor alle inhoudelijke details met betrekking tot de game verwijzen we je graag naar onze review van eind vorig jaar, want daarin staat genoeg om alles te moeten weten over de game. Het cijfer van toen, een welverdiende 9.0, is nog altijd relevant en dat zal niet veranderen nu de game op de PlayStation 5 verkrijgbaar is. Deze versie biedt wat dat betreft ook een identieke speelervaring en dus richten we ons meer op de verbeteringen en veranderingen die je op de PlayStation 5 mag verwachten. Die zijn logischerwijs marginaal, omdat het primair is afgestemd op de mogelijkheden die bijvoorbeeld de PlayStation 5 Pro brengt, net zoals de DualSense controller.

Deze controller kent natuurlijk haptische feedback en adaptieve triggers en hoewel het gebruik van de haptische feedback relatief bescheiden is, is het wel een geinige toevoeging aan de gameplay. In de combat is de feeling net dat beetje extra, waarbij je ook zo nu en dan feedback krijgt op basis van wat er in de game gebeurt. Het is echter dermate subtiel dat het lang niet altijd opvalt, dus hoewel het een leuke toevoeging is moeten we opmerken dat de haptische feedback geen wereldschokkende veranderingen in de ervaring brengt. Wat dat betreft doen de adaptieve triggers meer, gezien die afgestemd zijn op diverse acties in de gameplay, zij het eveneens subtiel.

Het beste voorbeeld is als je een foto maakt, wat je veelvuldig in de game doet. Je dient dan net even door de klik van het toestel heen te klikken voordat het plaatje geschoten is. Maar ook het slaan met de zweep brengt een specifiek feedback gevoel, idem dito voor vijanden uitschakelen met de voorwerpen die je her en der treft. Of wat te denken van het gebruik van je aansteker om fakkels aan te steken. Ook dat komt terug. Het zijn uiteindelijk voor de hand liggende elementen waarop de adaptieve triggers zijn afgestemd en je kan het ook uitschakelen. Voegt het heel veel toe aan de ervaring? Niet per se. Is het leuk? Dat wel, al kan je ook prima zonder is de conclusie.

Een andere functionaliteit is dat de game gebruikmaakt van de licht-elementen op de DualSense controller. Hierbij zul je de verlichting rondom het touchpad zien oplichten als een vorm van feedback. Een gimmick, want hoe vaak kijk je naar de controller tijdens het spelen? Inderdaad, nauwelijks. Maar als je erop let, dan zul je zien dat de verlichting rondom het touchpad geel oplicht en als je health laag is, dan zal het licht rood worden. Dit verandert weer naar een kort groen licht als je een item tot je neemt waarmee je health wordt aangevuld. Het zijn leuke details en de grootste inhoudelijke verschillen qua gameplay in vergelijking met de versies voor de Xbox Series X|S en pc.

Grafisch net dat stapje vooruit

Indiana Jones and the Great Circle is van zichzelf al een mooie game, maar een van de kritiekpunten op de Xbox Series X|S is de texture pop-in als je de grotere gebieden verkent. We hebben de game nu op de PlayStation 5 Pro gespeeld en het viel op dat dit beduidend minder is, wat natuurlijk te danken valt aan de capaciteit van die console en het optimaal gebruikmaken van de snelle SSD. Nu was dat kritiekpunt ook weer geen ramp, omdat het per definitie relatief weinig voorkwam, maar dat we daarin vooruitgang zien is een fijn gegeven. Sterker nog, de game draait op de PlayStation 5 Pro werkelijk als een zonnetje met een rotsvaste framerate van 60fps op een native 4K resolutie: een buitengewoon fijne ervaring.

Grafisch oogt de game ook net wat strakker wat voornamelijk te danken valt aan de hoge, stabiele resolutie op de PlayStation 5 Pro. Daarbij biedt de game ondersteuning voor de ray tracing mogelijkheden van de console, waardoor het net dat beetje extra brengt in de visuele immersie. Ook het oog voor detail lijkt net een tikkeltje opgeschroefd te zijn, waardoor de visuele presentatie erg appetijtelijk is. Ook hiervoor geldt dat het geen wereld van verschil is tegenover de Xbox Series X|S versie, maar het valt wel te waarderen dat MachineGames zich er niet gemakkelijk vanaf heeft gemaakt door de oorspronkelijke game domweg te porten en er verder geen aandacht aan te besteden.

Conclusie

Als je Indiana Jones and the Great Circle nog niet gespeeld hebt op de Xbox Series X|S of pc, dan is het moment nu daar om dat alsnog te doen op de PlayStation 5. De game biedt een identieke, spannende ervaring die sowieso de moeite waard is. Je hoeft het niet per se te doen voor de extra’s die deze versie biedt, want de nieuwigheden zijn dermate subtiel dat het geen wereldschokkende veranderingen brengt. Dus als je de game al op een ander platform gespeeld hebt, zul je weinig echt grote verschillen merken. Dat neemt niet weg dat iedereen die geen toegang heeft tot de Xbox of pc, nu alsnog met dit avontuur aan de slag kan en dat is sowieso de moeite waard. Indiana Jones and the Great Circle is vanaf 17 april verkrijgbaar voor de PlayStation 5.