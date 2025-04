Volgens analisten verkoopt PS5-versie van Indiana Jones and the Great Circle sneller dan op Xbox en pc

Xbox veranderde zijn strategie en begon zijn games ook op andere platformen te verkopen in de hoop meer omzet te genereren. Dit lijkt een goede stap te zijn geweest, want volgens databureau Alinea Analytics verkoopt de PS5-versie van Indiana Jones and the Great Circle sneller dan de versies op pc en Xbox.

Volgens het bedrijf is de game inmiddels al meer dan honderdduizend keer verkocht op de PlayStation. Dat is toch nog best verrassend als je bedenkt dat Indiana Jones and the Great Circle al enige tijd beschikbaar is op Xbox Series X|S en pc.

Let wel dat het niet duidelijk is waarop Alinea Analytics zijn bevindingen baseert. Het lijkt erop dat het bedrijf mensen die het spel via Game Pass hebben gespeeld buiten beschouwing laat voor deze ‘verkoopt sneller’-claim. Alinea Analytics stelt namelijk ook dat meer dan vijf miljoen Xbox-spelers Indiana Jones and the Great Circle hebben uitgeprobeerd, maar dat de meerderheid daarvan dat dus via Game Pass heeft gedaan.