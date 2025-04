De PlayStation Plus Extra en Premium games voor april zijn live

Vorige week kondigde Sony PlayStation aan wat de april line-up is voor PlayStation Plus Extra en Premium. Een aantal interessante titels die we hieronder nogmaals op een rijtje hebben gezet, mocht je de aankondiging vorige week gemist hebben.

Bij dezen het bericht dat de line-up voor april live gegaan is in de PlayStation Store. De onderstaande games zijn nu dus beschikbaar om te downloaden en spelen, mits je het juiste abonnement hebt.

PlayStation Plus Extra

Hogwarts Legacy (PS4/PS5)

Blue Prince (PS5)

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2 (PS5)

EA Sports PGA Tour (PS5)

Battlefield 1 (PS4)

PlateUp! (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium

Alone in the Dark 2 (PS4/PS5)

War of the Monsters (PS4/PS5)

Bekijk de video hieronder om meer van de games te zien.

PlayStation Plus abonnement nodig of je bestaande abonnement upgraden? Klik dan hier.