Microsoft zal ook de Nintendo Switch 2 ondersteunen

Hoewel Microsoft verschillende titels beschikbaar heeft gesteld voor de Nintendo Switch, waren ze afwezig bij de onthulling van de Nintendo Switch 2 eerder deze maand. Dit betekent niet dat hun samenwerking met het Japanse bedrijf alweer ten einde is. Sterker nog, volgens Phil Spencer is Nintendo zeer belangrijk voor de industrie.

In een interview met Variety geeft de Xbox topman aan dat hij gelooft in wat Nintendo voor de industrie betekent. Microsoft heeft de eerste Nintendo Switch gesteund en ze willen ook de Nintendo Switch 2 steunen. Hierbij merkt hij op dat Nintendo een uitstekende partner is en dat ze via hen een unieke manier hebben om spelers te bereiken die niet op de Xbox of pc zitten.

“We’ve been supporting Switch 1, I want to support Switch 2. Nintendo has been a great partner. We think it is a unique way for us to reach players who aren’t PC players, who aren’t players on Xbox. It lets us continue to grow our community of people that care about the franchises that we have, and that’s really important for us to make sure we continue to invest in our games.

I’m really a big believer in what Nintendo means for this industry and us continuing to support them. And getting the support from them for our franchises, I think, is an important part of our future.”