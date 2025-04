Remedy Entertainment kondigt ‘speciale FBC: Firebreak livestream’ aan voor 24 april

Remedy Entertainment heeft een nieuwe trailer uitgebracht voor de Control coöp spin-off FBC: Firebreak, waarin zij een ‘speciale livestream’ hebben aangekondigd die op 24 april plaatsvindt. Tijdens de livestream wordt er dieper ingegaan op de details rondom de launch van de game, en de plannen voor de toekomst.

De game zou in de zomer van 2025 uit moeten komen, al is er nog geen exacte releasedatum bekend voor FBC: Firebreak. We verwachten in deze livestream een exacte releasedatum te horen, naast details over toekomstige updates en missies die de game ons zal brengen. De trailer is hieronder te zien.

FBC: Firebreak zal vanaf dag één beschikbaar zijn voor Xbox Game Pass, PC Game Pass, PlayStation Plus Extra en PlayStation Plus Premium. Daarnaast heeft de ontwikkelaar bevestigd dat alle content van de game gratis toegankelijk zal zijn voor alle spelers, wat betekent dat je later niet hoeft bij te betalen voor nieuwe levels.