Remedy is niet tevreden over de launch van FBC: Firebreak, maar laat de game niet vallen

Remedy Entertainment bracht onlangs de coöperatieve game FBC: Firebreak uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game wist in de eerste 10 dagen 1 miljoen spelers te bereiken, maar een groot financieel succes is de game (nog) niet.
Het merendeel van de spelers zit op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, waarop de game via Game Pass en PlayStation Plus Extra werd aangeboden, wat dus niet direct resulteert in inkomsten per verkocht exemplaar. Dit zou opgevangen moeten worden via de verkopen op pc, maar op dat platform heeft de game het niet gedaan zoals gewenst.
Ook stelt de ontwikkelaar dat de feedback op de game in eerste instantie negatief was, maar dat ze de tijd hebben gebruikt om dat om te draaien en spelers die zijn blijven hangen zijn nu een stuk meer tevreden over wat ze krijgen.
“The game’s initial onboarding experience and mission structure resulted in high early player drop-offs and an influx of negative reviews. As players spent more time in the game and we released updates improving the game, sentiment in reviews turned more positive.”
Vanuit een commercieel perspectief is de ontwikkelaar ontevreden over de launch periode, maar de game is ontworpen om over tijd te groeien en men gelooft in de solide basis die ze hebben gebouwd om daar verder op te borduren.
“Commercially, we were unsatisfied with the launch-phase consumer sales of FBC: Firebreak. FBC: Firebreak was designed as a game that evolves over time. Despite the rocky launch, we believe we have a solid game to build on. Players who spent over an hour with the game reviewed the game mostly positive, showing us that the core experience of the game is entertaining.
We have already rolled out patches and communicated on how the game will continue to develop. Looking ahead, a larger ‘Major Update’ in late September will be the next key step for FBC: Firebreak. This will be supported by targeted marketing activities, which we expect to drive interest in the title.
We are committed to continuing to work on FBC: Firebreak, engaging with the community, and expanding the game.”
Remedy is dus voorlopig niet van plan om FBC: Firebreak te laten voor wat het is, wat goed nieuws is voor de spelers en eventueel toekomstige nieuwkomers.