Remedy is niet tevreden over de launch van FBC: Firebreak, maar laat de game niet vallen

Nieuws
Lennard Verhage on 12 August 2025 om 15:15

Remedy Entertainment bracht onlangs de coöperatieve game FBC: Firebreak uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De game wist in de eerste 10 dagen 1 miljoen spelers te bereiken, maar een groot financieel succes is de game (nog) niet.

Het merendeel van de spelers zit op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S, waarop de game via Game Pass en PlayStation Plus Extra werd aangeboden, wat dus niet direct resulteert in inkomsten per verkocht exemplaar. Dit zou opgevangen moeten worden via de verkopen op pc, maar op dat platform heeft de game het niet gedaan zoals gewenst.

Ook stelt de ontwikkelaar dat de feedback op de game in eerste instantie negatief was, maar dat ze de tijd hebben gebruikt om dat om te draaien en spelers die zijn blijven hangen zijn nu een stuk meer tevreden over wat ze krijgen.

