DOOM: The Dark Ages laat van zich zien in nieuwe trailer

Ontwikkelaar id Software en uitgever Bethesda Softworks hebben een tweede trailer uitgebracht voor DOOM: The Dark Ages. In de trailer zien en horen we meer over de lore en omgevingen van de game, en krijgen we ook wat gameplay te zien. De titel is een prequel op DOOM 2016 en DOOM Eternal waarin je opnieuw de controle neemt over de DOOM slayer, in een duistere middeleeuwse oorlog tegen wezens uit de Hell. Bekijk de trailer hieronder.

DOOM: The Dark Ages is vanaf 15 mei 2025 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.