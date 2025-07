DOOM: The Dark Ages update maakt behalen van platinum Trophy mogelijk

Wie maar wat graag platina Trophies verzameld op de PlayStation, kwam met DOOM: The Dark Ages bedrogen uit. Eigenlijk vrijwel vanaf de release op 15 mei bleek namelijk dat één van de Trophies niet vrij te spelen viel. De Berserker Trophy gooide roet in het eten voor de echte verzamelaars. Na bijna twee maanden komt daar nu een einde aan.

Ontwikkelaar id Software heeft namelijk een specifieke update hiervoor uitgebracht. Update 1.006 is nu beschikbaar en pakt het probleem aan. Mocht je al aan de voorwaarden van deze Trophy voldoen, dan hoef je enkel de game eens op te starten en dan zou die vrijgespeeld moeten zijn. Als dat de laatste Trophy voor je was, dan heb je uiteraard ook direct de platinum Trophy binnen.

“DOOM: The Dark Ages | Berserker Trophy PlayStation 5 Hotfix is live. This resolves the issue some users have been experiencing where they were unable to unlock the Berserker Achievement/Trophy upon obtaining the necessary upgrades.”