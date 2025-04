Vereiste opslag Nintendo Switch 2 Welcome Tour is bekend

Bij de release van de Nintendo Switch 2 zal er een betaalde Welcome Tour uitgebracht worden. Dit is in principe een interactieve tutorial, die je alle ins en outs van het apparaat laat zien, gepaard met minigames. Dat Nintendo hier geld voor vraagt is het bedrijf op veel kritiek komen te staan, ook al is het hooguit een tientje.

Daar stapt Nintendo niet vanaf, dus we zullen het er mee moeten doen. Als je benieuwd bent naar hoeveel ruimte de game in beslag neemt op het platform, valt dat erg mee. Via de Japanse website leren we namelijk dat je 2GB moet reserveren voor Welcome Tour.

Tot op heden is Mario Kart World vooralsnog de grootste titel met een vereiste opslag van rond de 23GB, wat eveneens best wel meevalt. De Nintendo Switch 2 komt standaard met een interne opslag van 256GB, ruimte genoeg dus.