Meer details over de open wereld van Ghost of Yotei gedeeld

Ghost of Yotei is ongetwijfeld één van de meest geanticipeerde titels voor PS5-spelers en daar is nu eindelijk de releasedatum van vrijgegeven. Het avontuur van Atsu zal vanaf 2 oktober in de schappen liggen. Ook krijgen we in de onderstaande trailer meer te zien van het verhaal, waarin een jonge Atsu wraak zweert tegenover een groep van zes, mysterieuze personen. Via het PlayStation Blog zijn nu nog meer details over Ghost of Yotei gedeeld.

Allereerst schijnt de vrijheid die we kenden van de voorgaande game nog verder uitgebreid te zijn en is er meer variatie te vinden in de open wereld. Zo heb je zoal de keuze op welk lid van de Yotei Six groep je het eerst wraak wil nemen. Verder kan Atsu ook andere gevaarlijke doelwitten opspeuren en uitschakelen om beloningen te verdienen. Je kan er ook voor kiezen om diverse wapenmeesters te bezoeken en vervolgens van hen nieuwe vaardigheden te leren.

Wanneer je door de wereld van Ezo – het gebied – trekt, zal je ook oog in oog komen te staan met schitterende natuur. Zo loeren er overal gevaren, maar je mag ook rustgevende stukken verwachten. Enkele activiteiten uit Ghost of Tsushima zullen terugkeren, welke dit ook mogen zijn. Verder heb je de mogelijkheid om op elke plek dan ook een kampvuur te maken en onder de sterrenhemel te slapen.

De vrijheid in exploratie lijkt dus aardig toegenomen te zijn in Ghost of Yotei. Hierover krijgen we ongetwijfeld meer te zien en horen naarmate de releasedatum nadert.