De Big Games, Big Deals sale is van start gegaan in de PlayStation Store

Sony heeft aangekondigd dat er weer een nieuwe sale van start is gegaan in de PlayStation Store. Het betreft hier de ‘Big Games, Big Deals’ promotie, waarbij de korting flink kan oplopen, tot wel 70%. Er zijn honderden games in de aanbieding, zoals bij elke sale en bij interesse kan je hier in de PlayStation Store terecht.

Op het PlayStation Blog is ook een overzicht geplaatst, mocht je sneller willen checken of een bepaalde titel in de aanbieding is. De sale is reeds live en duurt nog tot 7 mei. Indien je PlayStation Store tegoed nodig hebt, klik dan hier.