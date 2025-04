Nintendo Switch 2 GameCube-controller werkt ook met andere games, maar er kunnen issues zijn

Bij de onthulling van de Nintendo Switch 2 begin deze maand werd ook de toevoeging van GameCube-games aan Nintendo Switch Online aangekondigd. In dat kader onthulde Nintendo de GameCube-controller, speciaal voor het nieuwe platform.

Al snel bleek dat deze controller enkel zou werken met de klassieke GameCube-games, al blijkt dat nu toch ietsje anders te liggen. Een vertegenwoordiger van het bedrijf heeft tegenover Nintendo Life aangegeven dat de controller is gemaakt voor GameCube-games.

Dit betekent echter niet dat de controller niet ook met andere games werkt, maar de reden dat Nintendo dat niet specifiek aanstipt komt doordat deze controller wat knoppen mist. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde Nintendo Switch 2-games niet goed speelbaar zijn.

“The Nintendo GameCube controller is designed for use with the Nintendo GameCube – Nintendo Classics collection of games and is an optional way to play those games. Since it doesn’t have all the buttons and features found in other controllers that can be used with the Nintendo Switch 2 system, there may be some issues when playing other games. The Nintendo GameCube controller can only be used on Nintendo Switch 2 and is not compatible with Nintendo Switch.”