Dit zijn alle releases van mei 2025 – welke game(s) haal jij?

De vijfde maand van het jaar 2025 is aangebroken en terwijl we steeds meer van het mooie weer kunnen gaan genieten, verschijnen er natuurlijk ook diverse games. De maand mei ziet verschillende releases, waaronder DOOM: The Dark Ages en F1 25.

Hieronder hebben we alle bevestigde releases voor je op een rijtje gezet, maar weet dat er wekelijks ook nog diverse kleinere games in de digitale stores uitkomen. Voor die releases adviseren we je de PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop en natuurlijk Steam/Epic in de gaten te houden.

Week van 2 mei

Despelote (PS4/PS5/XO/XSX/Switch/Pc)

Week van 9 mei

Age of Empires II: Definitive Edition (PS5)

King Arthur: Legion IX (PS5/XSX)

High On Life (Switch)

Spirit of the North 2 (PS5/XSX/Pc)

Revenge of the Savage Planet (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

Week van 16 mei

DOOM: The Dark Ages (PS5/XSX/Pc)

Capcom Fighting Collection 2 (PS4/Xbox/Switch/Pc)

Week van 23 mei

Roadcraft (PS5/XSX/Pc)

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (PS5/XSX/Switch/Pc)

Onimusha 2: Samurai’s Destiny (PS4/XO/Switch/Pc)

Blades of Fire (PS5/XSX/Pc)

Zombie Army VR (PS VR2/SteamVR/Quest 2/Quest 3)

Week van 30 mei

Disney Illusion Island Starring Mickey & Friends (PS5/XSX/Switch/Pc)

Sonic Wings Reunion (PS5/Switch/Pc)

Elden Ring: Nightreign (PS4/PS5/XO/XSX/Pc)

F1 25 (PS5/XSX/Pc)

Hypercharge: Unboxed (PS4/PS5)

Ga jij nog een van de bovenstaande games halen, of misschien wel meer dan een? Laat het hieronder weten.