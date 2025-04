EA voegt Premium Pass toe aan EA Sports FC 25

Electronic Arts heeft voor het eerst een Premium Pass aan EA Sports FC 25 toegevoegd. Het gaat hier om de Season Seven Premium Pass, die pakweg een tientje kost en 40 tiers bevat met vrij te spelen content.

De beloningen die je vrij kunt spelen zijn zoal Ultimate Team pakketten, Evolutions, cosmetische items, items voor spelers en meer. Hieronder valt een Frank Ribery Immortal item met een rating van 96.

Het is mogelijk om player packs die je via de pas verkrijgt te ruilen, waar dat in soortgelijke varianten eerder niet mogelijk was. Verder bestaat er naast de Premium Pass ook een gratis variant zoals we dat reeds van de franchise kennen.

Goed om te weten is dat Premium Pass geen in-game valuta oplevert, het is dus niet mogelijk om de volgende Premium Pass daarmee te bekostigen.