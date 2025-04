Hori brengt ook een handheld camera uit voor de Nintendo Switch 2

Bij de Nintendo Switch 2 zal je een optionele camera kunnen kopen, die dan te gebruiken is in verschillende games om jezelf te filmen en in de game te steken. Nintendo heeft een officiële variant aangekondigd, maar ook accessoiremaker Hori kondigde een eigen versie aan die lijkt op een Piranha Plant uit Mario. Daar houden de opties echter niet op!

Beide genoemde varianten zijn bedoeld om te gebruiken met je Switch in docked-modus, maar wat als je de camera wilt gebruiken terwijl je handheld speelt? Hori heeft daar ook een oplossing voor gevonden: de handheld camera! Op Amazon (de Japanse versie) werd dit model gespot, inclusief de melding dat het een product is dat officieel wordt erkend door Nintendo. Voorlopig is deze camera enkel in Japan gespot, maar vermoedelijk komt die later ook onze kanten uit.