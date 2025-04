Insider komt binnenkort met meer informatie over Grand Theft Auto VI en diens online component

We weten dat Grand Theft Auto VI gepland staat voor dit najaar en qua beelden moeten we het doen met de trailer die eind 2023 uitkwam. Sindsdien is het wachten op meer informatie en footage, maar Rockstar Games blijft stil. Al is de verwachting wel dat het niet heel lang meer gaat duren voordat ze de marketingmachine echt aan gaan zetten.

De informatie die tussendoor uitkomt verschijnt via leakers en insiders, ook al is dat vrij beperkt. Een bekende naam in dat gebied is natuurlijk Tom Henderson van Insider Gaming, die in de laatste Weekly-podcast heeft aangegeven dat hij snel meer informatie kan gaan delen.

Hij meldt namelijk dat er ergens in de komende weken een interessant verhaal gepubliceerd gaat worden over Grand Theft Auto VI en diens online component. Dit artikel zal op Insider Gaming verschijnen en gezien zijn betrouwbare historie aangaande inside informatie, is het iets om naar uit te kijken.

Zodra het artikel live gaat en de informatie beschikbaar is, laten we het natuurlijk weten.