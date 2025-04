Nintendo deelt nieuwe beelden van de Nintendo Switch 2 Pro Controller

Nintendo blijft voortdurend nieuwtjes delen via de Nintendo Today-app. Onlangs kregen we nog een minuut aan gameplay van The Legend of Zelda: The Wind Waker te zien. Ditmaal krijgen we meer beelden van de nieuwe Nintendo Switch 2 Pro Controller.

Hoewel de originele Nintendo Switch Pro Controller ook nog steeds op de Switch 2 zal werken, heeft de nieuwe controller een aantal toevoegingen en verbeteringen. Zo zijn er twee nieuwe knoppen toegevoegd, GL en GR. Daarnaast kun je nu een bedrade koptelefoon aansluiten op de controller, en zijn de knoppen iets groter dan voorheen. Ook zouden de analoge sticks van de controller verbeterd zijn ten opzichte van het vorige model.

De Nintendo Switch 2 is vanaf 5 juni beschikbaar.