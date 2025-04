Nintendo Switch 2 dock is niet compatibel met de originele Nintendo Switch

Met de komst van de Nintendo Switch 2 zal het platform ook met een nieuwe dock geleverd worden. Nu lijkt het enigszins een open deur, maar het zal niet mogelijk zijn om de Nintendo Switch 2 dock te gebruiken voor de originele Nintendo Switch modellen.

Dit staat op de Japanse Nintendo website, waarbij vermeld staat dat de originele Switch, Switch Lite en Switch OLED niet te gebruiken zijn op de dock van de Nintendo Switch 2. Je dient voor die systemen dus gewoon het origineel te gebruiken.

Een gebruiker stelde dezelfde vraag ook aan Nintendo Europa, die met de volgende reactie kwam:

“Dear customer, Thank you for contacting the Nintendo Contact Center Europe team. We understand from your message that you would like to know if you can use the old Nintendo Switch in the dock of the new Switch 2. The docking station for Switch 2 is not compatible with the Switch console.”