PlayStation Plus games voor mei 2025 aangekondigd

Morgen stappen we de maand mei binnen en volgende week dinsdag is het de eerste dinsdag van de maand. Dit betekent dat we een nieuwe reeks titels mogen verwachten als onderdeel van PlayStation Plus Essential. De line-up voor de komende maand is zojuist via het PlayStation Blog bekendgemaakt en bestaat uit de volgende games:

Ark: Survival Ascended (PS5)

Balatro (PS4/PS5)

Warhammer 40,000: Boltgun (PS4/PS5)

De games zijn vanaf aanstaande dinsdag beschikbaar om te downloaden en spelen. Dit betekent ook dat de line-up van april nog maar korte tijd beschikbaar is om te claimen. De huidige titels zijn: RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre en Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory.

Hieronder een video die langs de drie games voor mei gaat.

