Vervroegen van Borderlands 4 release heeft niets met Grand Theft Auto VI te maken

In eerste instantie stond de release van Borderlands 4 gepland voor 23 september, maar eerder deze week maakte de ontwikkelaar bekend dat ze de release met 11 dagen naar voren halen. De nieuwe releasedatum is daardoor 12 september en dit is te danken aan het feit dat de ontwikkeling voortvarend verloopt en men vertrouwen heeft in een vroegere release.

Gezien de game uitgegeven wordt door Take-Two Interactive, wat dezelfde uitgever is als Grand Theft Auto VI, ontstond er speculatie dat de release is aangepast in het kader van de aankomende game van Rockstar Games. Het is immers geen geheim dat uitgevers bereid zijn hun titel bij de release van GTA VI weg te halen om niet ondergesneeuwd te raken.

Doordat Borderlands 4 door dezelfde uitgever wordt uitgebracht, en er dus kennis is van de daadwerkelijke GTA VI release, is die speculatie niet zo heel gek. Dit wordt echter ontkend door Gearbox Software baas Randy Pitchford. Zo schrijft hij op X:

“Borderlands 4 shipping early is 100% the result of confidence in the game and development trajectory backed by actual tasks and bug find/fix rates. Our decision is literally 0% about any other product’s actual or theoretical launch date.”

Grand Theft Auto VI zal dit najaar verschijnen, maar een releasedatum is nog altijd niet aangekondigd.