Eind deze maand met speelgoedsoldaten schieten in Hypercharge: Unboxed op de PlayStation

Begin vorige maand werd aangekondigd dat de speelgoedsoldaten shooter Hypercharge: Unboxed naar de PlayStation 4 en PlayStation 5 zou komen. Bij de aankondiging werd echter geen releasedatum gegeven, maar nu een paar weken later hebben we daar alsnog duidelijkheid over.

De ontwikkelaar heeft bekendgemaakt dat de titel vanaf 30 mei ook beschikbaar is op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Vanaf de release is het ook direct mogelijk om in cross-play met spelers op de pc en Xbox samen te spelen, waarbij Nintendo Switch cross-play ondersteuning op een later moment volgt.

Hieronder een trailer die meer van de titel laat zien.