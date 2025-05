Crimson Desert schittert in nieuwe gameplay video

Via het YouTube-kanaal van PlayStation Access is een nieuwe video gedeeld van de aankomende actie-RPG Crimson Desert. In de video zien we ruim 14 minuten aan gameplay en krijgen we een voorproefje te zien van wat we kunnen verwachten. Bekijk de trailer hieronder.

Crimson Desert wordt ontwikkeld door Pearl Abyss, beter bekend van – je raad het al – Black Desert. Mocht je nog niet bekend zijn met de game, lees hier dan onze preview. Crimson Desert komt naar verwachting eind 2025 uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series One, Xbox X|S en pc.