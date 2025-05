Take-Two CEO reageert op uitstel van Grand Theft Auto VI

Een hele grote verrassing is het niet dat Grand Theft Auto VI is uitgesteld. Rockstar Games neemt altijd de tijd en ze hebben een historie van uitstel, maar dat maakt het niet minder leuk dat we nog zeker een jaar moeten wachten tot de game uitkomt op 26 mei.

Naar aanleiding van het uitstel heeft Take-Two Intereactive CEO, Strauss Zelnick, via een persbericht gereageerd. Hij stelt dat de uitgever Rockstar volledig steunt met dit uitstel om hen de ruimte te geven de best mogelijke game te maken. Ze nemen het verplaatsen van titels erg serieus, maar het belangrijkste is dat de game aan de verwachtingen voldoet.

“We support fully Rockstar Games taking additional time to realize their creative vision for Grand Theft Auto VI, which promises to be a ground-breaking, blockbuster entertainment experience that exceeds audience expectations.

While we take the movement of our titles seriously and appreciate the vast and deep global anticipation for Grand Theft Auto VI, we remain steadfast in our commitment to excellence. As we continue to release our phenomenal pipeline, we expect to deliver a multi-year period of growth in our business and enhanced value for our shareholders.”