Gerucht: Assassin’s Creed Scarlet is de eerstvolgende grote RPG in de franchise

Ubisoft is veel van plan met de Assassin’s Creed-franchise. Zo hebben ze eerder dit jaar Assassin’s Creed: Shadows uitgebracht en er wordt gewerkt aan Assassin’s Creed Hexe, die naar verluidt de volgende release in de franchise is. Ook is Ubisoft nog bezig met een titel die nu luistert naar ‘Scarlet’, wat de eerstvolgende grote RPG in de reeks moet zijn.

Deze game zou na Assassin’s Creed Hexe en diens post-launch ondersteuning moeten verschijnen, wat een release in 2028 zou kunnen betekenen. De ontwikkeling van de game is inmiddels begonnen, maar Insider Gaming – die dit nieuws brengt – heeft verder geen specifieke details.

Al suggereert insider Tom Henderson dat het hier om Assassin’s Creed Nebula gaat. Deze game zou India, het mediterraanse gebied en het Azteekse rijk als settings hebben. Het is echter afwachten of het klopt.

Verder meldt Henderson dat de remake van Assassin’s Creed IV: Black Flag later dit jaar uitkomt, ongeveer gelijktijdig met Invictus. Dit is een multiplayer game die zijn inspiratie haalt bij Fall Guys. Die game zou, bij succes, ongeveer vijf jaar ondersteuning moeten krijgen.