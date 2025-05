Ecco the Dolphin remasters en nieuw deel aangekondigd

De Ecco the Dolphin-franchise is er een die zijn roots op de SEGA Mega Drive heeft en de franchise zal nu terug gaan keren. De maker van de games, Ed Annunziata, heeft via Xbox Wire laten weten dat het oorspronkelijke team met remasters van Ecco the Dolphin en het vervolg The Tides of Time aan de slag gaat.

Zodra de remasters klaar zijn, zal het team beginnen aan een nieuwe game in de reeks. Het zal nog wel even duren vooraleer de games uitkomen, gezien er op de officiële website een countdown van start is gegaan die aftelt naar 25 april 2026.

Overigens is het geen grote verrassing dat Ecco the Dolphin terugkeert, want SEGA heeft eerder al aangekondigd oude franchises uit de kast te halen voor nieuwe delen. Zo wordt er gewerkt aan games in de Streets of Rage, Jet Set Radio, Golden Axe, Crazy Taxi en Shinobi-franchises.