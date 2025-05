Next Level Savings-sale is van start gegaan in de PlayStation Store

Sony heeft een nieuwe uitverkoop aangekondigd, die gelijk van start is gegaan in de PlayStation Store. Het betreft ditmaal de ‘Next Level Savings’-sale, die tot en met 21 mei rond middernacht beschikbaar is.

Tijdens deze sale kunnen de aanbiedingen oplopen tot 75% korting op verschillende titels. Via het PlayStation Blog heeft Sony een overzicht van alle games gedeeld en als je liever direct in de PlayStation Store een kijkje wilt nemen, kan je hier terecht.

PlayStation Store tegoed nodig? Klik dan hier.