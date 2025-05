EA heeft geen plannen om de prijzen van hun games te verhogen

Nintendo onthulde begin april de Nintendo Switch 2 en kondigde daarbij ook verschillende nieuwe games aan. Mario Kart World is daarin een bijzondere, aangezien die game voor een hogere prijs dan gebruikelijk in de winkels komt te liggen. Daarnaast heeft ook Microsoft aangekondigd dat first-party games tegen het einde van het jaar in prijs omhoog gaan.

Het is dus nu vooral afwachten en aankijken wat andere uitgevers gaan doen. Zo werd EA bij de presentatie van kwartaalcijfers gevraagd of zij ook van plan zijn de prijzen van hun games te verhogen. Dit is vooralsnog niet het geval, zo blijkt uit de woorden van CEO Andrew Wilson.

“At the end of the day whether we’re doing something that costs a dollar or we’re doing something that costs $10 or we’re doing something that costs $100, our objective is always to deliver incredible quality and exponential value for our playerbase. And what we’ve discovered over the course of time is whether we can marry quality and value together, our business is strong, resilient and continues to grow.”