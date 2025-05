Tweede Grand Theft Auto VI trailer is volledig op de PlayStation 5 opgenomen

Rockstar Games bracht eerder deze week de tweede Grand Theft Auto VI trailer uit en die liet prachtige beelden zien. Om alle onduidelijkheid tegen te gaan, heeft de ontwikkelaar via een bericht op social media nogmaals benadrukt dat de footage die getoond werd volledig op de PlayStation 5 is opgenomen.

De beelden in de trailer bestaan uit zowel gameplay als cut-scenes, allemaal draaiend op de console van Sony. Het is echter onduidelijk of het hier om de gewone PlayStation 5 of de PlayStation 5 Pro gaat. Desalniettemin is dit in ieder geval de beeldkwaliteit die je mag verwachten.

Trailer gemist? Check hem hieronder.