Nintendo Switch is meer dan 152 miljoen keer verkocht

De Nintendo Switch 2 is in aantocht en heel lang duurt het niet meer voordat het platform uitkomt. In de tussentijd blijft de oorspronkelijke Nintendo Switch natuurlijk gewoon doorverkopen en Nintendo heeft de laatste stand van zaken bekendgemaakt.

Op 31 maart jongstleden stond de wereldwijde verkoop van de Nintendo Switch op 152.12 miljoen exemplaren. In het afgelopen kwartaal werden er 1.26 miljoen consoles verkocht en ook 31.43 miljoen games. Hierbij heeft Nintendo ook weer een overzicht gegeven van de tien best verkopende first-party titels.

Mario Kart 8 Deluxe – 68.20 miljoen Animal Crossing: New Horizons – 47.82 miljoen Super Smash Bros. Ultimate – 36.24 miljoen The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 32.81 miljoen Super Mario Odyssey – 29.28 miljoen Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 26.79 miljoen Pokemon Sword / Pokemon Shield – 26.72 miljoen The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 21.73 miljoen Super Mario Party – 21.16 miljoen New Super Mario Bros. U Deluxe – 18.25 miljoen

De Nintendo Switch 2 verschijnt op 5 juni.