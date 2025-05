Hideo Kojima zegt al een concept te hebben voor Death Stranding 3 — al zal hij hem niet verwezenlijken

Death Stranding 2: On the Beach is nog niet uit, toch krijgt Hideo Kojima al vragen over Death Stranding 3. Kojima zegt al een concept te hebben voor de game, al zal hij niet degene zijn die hem ontwikkeld.

Het tweede deel in de reeks zal vanaf volgende maand beschikbaar komen op de PlayStation 5. Daarnaast werkt Kojima aan de aankomende Xbox titel OD en heeft hij een film in de maak. Een drukke agenda dus. Het zal velen van ons daarom niet verbazen dat hij de ontwikkeling van Death Stranding 3 liever aan iemand anders overlaat.

Tijdens een interview met VGC voor een preview van Death Stranding 2, gaf Kojima aan dat een concept dat hij introduceert in de game, genaamd ‘Plate Gates’, mogelijkheden bieden voor een oneindig aantal vervolgen. Met deze gates zou je namelijk af kunnen reizen naar andere landen of continenten.

“If I use this Plate Gate concept, I could make endless sequels. I, of course, don’t have any plans to do that, but I already have a concept for another sequel. I am not going to make it myself, but if I passed it on to someone else, they could probably make it.”