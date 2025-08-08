Death Stranding 2 update pakt wat camera problemen aan

Kojima Productions heeft een nieuwe update uitgerold voor Death Stranding 2: On the Beach. Patch 1.08 is nu beschikbaar en neemt zo’n 925,1MB aan opslagruimte in beslag.Volgens de officiële patch notes via Sony XDEV pakt de update onder andere een vervelende bug aan waarbij de camera en omgeving schokkerig konden bewegen tijdens het lopen of rijden.

Verder bevat de update ook een aantal kleinere optimalisaties en algemene verbeteringen om de spelervaring net wat soepeler te maken. Geen wereldschokkende update, maar wel eentje die het algehele comfort tijdens het spelen ten goede komt.